السراج يستقبل عدد من المسؤولين العسكريين بالمنطقة الوسطى .

طرابلس 3 مايو 2018 (وال)- عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي السيد فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً مع كل من اللواء محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى، والعميد محمد شابون آمر الشرطة العسكرية، والعميد عبد الله النعاس آمر قوة حماية سرت، وتناول الاجتماع الوضع الأمني والعسكري بالمنطقة الوسطى "مصراته تاورغاء سرت ".

وعرض المسؤولون العسكريون على السيد الرئيس القائد الأعلى الترتيبات المتخذة لمواجهة أي محاولات تستهدف استقرار المنطقة واليات التنسيق بين الوحدات العسكرية والامنية بمختلف المستويات.

(وال)