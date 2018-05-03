السراج يستقبل السفير الفلسطيني .

طرابلس 3مايو 2018 (وال)-استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بمدينة طرابلس القائم بالأعمال الفلسطيني السيد محمد رحال.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين ليبيا والسلطة الفلسطينية، وأوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا، إضافة لمستجدات الوضع السياسي في المنطقة العربية.

وجدد السيد الرئيس خلال الاجتماع موقف ليبيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ودعمها ا للمبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية..

(وال)