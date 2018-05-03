السراج يتلقى تعازي سلامة.





طرابلس 3 مايو 2018 (وال)-استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة، الذي قدم تعازيه للسيد الرئيس في ضحايا الاعتداء الإرهابي الآثم على مقر المفوضية العليا للانتخابات.

وقال السيد سلامة إن هذا الاعتداء الجبان هو عدوان على الشعب الليبي ومحاولة لإجهاض أماله في تجاوز الازمة الراهنة والانتهاء من المراحل الانتقالية عبر المسار الديمقراطي.

وشكر السيد الرئيس المبعوث الأممي على تعازيه ومشاعره الصادقة، مؤكداً بأن هذا الاعتداء لن يثني الليبيين عن المضي قدما على طريق الديمقراطية، وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون.

وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي وجهود السيد سلامة لإيجاد حل للازمة الليبية في إطار الاتفاق السياسي..

(وال)