الخارجية الروسية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس.





موسكو 03 مايو 2018 ( وال ) - أدانت الخارجية الروسية بشدة الهجوم

الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة

طرابلس.

وأعربت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم عن تعازيها الخالصة لأسر

الشهداء الذين سقطوا اثر هذا الهجوم الإرهابي متمنية الشفاء العاجل و

السريع للجرحى .

وأضافت الخارجية أن موسكو تعول على الأجهزة الأمنية في ليبيا للتعرف على

عملاء ومنظمي هذا العمل الإرهابي لمعاقبتهم أمام القضاء الليبي. وكان

مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس تعرض أمس الأربعاء لهجوم

إرهابي أسفر عن استشهاد (14) من موظفي المفوضية ومن رجال الأمن وإصابة

آخرين .



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