موظفو مطار طبرق الدولي يعلنون إيقاف العمل بالمطار طبرق 03 مايو 2018 ( وال ) - أعلن موظفو مطار طبرق الدولي في بيان لهم اليوم إيقاف العمل بالمطار، خلال الأيام القادمة في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.



وطالب الموظفون في بيان أصدروه الجهات المسؤولة والمتمثلة في مصلحة

المطارات في البيضاء وطرابلس، ووزارة المواصلات والنقل بحكومة الوفاق

الوطني، وهيئة المواصلات بالحكومة المؤقتة، وبلدي طبرق، بترميم المهبط

وإضاءته.

وناشد البيان الجهات المسؤولة بضرورة توفير متطلبات السلامة الجوية من

سيارات المطافي، إلى جانب عدم قبول استقالة مدير المطار.

يشار إلى أن مدير عام مطار طبرق الدولي " حسن هليل " قد تقدم

باستقالته من منصبه بسبب نقص الكثير من الإمكانيات داخل المطار، وتعدد

السلطات وتداخلها ما تسبب في عرقلة عمل المطار بشكل كبير.



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