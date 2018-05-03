الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من إلغاء الاتفاق النووي الإيراني .





لندن 03 مايو 2018 ( وال ) - حذر الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو

جوتيريش " اليوم الخميس من إلغاء الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران

النووي ما لم يكن هناك بديل جيد ليحل محله.

ونقلت مصادر اعلامية غربية عن " جوتيريش " في مقابلة صحفية قوله إذا

توصلنا لاتفاق أفضل في يوم ما ليحل محله فلا بأس ، لكن يجب ألا نلغيه إذا

لم يكن لدينا بديل جيد .

وأضاف أعتقد أن خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي

الإيراني) كانت انتصارا دبلوماسيا مهما وأظن أنه سيكون من الضروري الحفاظ

عليها لكنني أعتقد أيضا أن هناك حالات سيتعين فيها إجراء حوار بناء لأني

أرى أن المنطقة في وضع خطر جدا .

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