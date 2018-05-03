استشهاد فلسطيني متاثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة غزة .







غزة 03 مايو 2018 ( وال )- استشهد صباح اليوم الخميس شاب فلسطيني متاثرا

بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهات شرق مدينة غزة

.

وافاد الناطق باسم وزارة الصحة " اشرف القدرة " في بيان أن الشاب "

انس ابو عصر " (19 عاما) استشهد متاثرا بجراح اصيب بها برصاص قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي شرق

مدينة غزة .

من جهة ثانية أشار " القدرة " إلى نقل فتى فلسطيني اصيب برصاص عساكر

قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الخميس شرق مدينة غزة إلى مستشفى

بمدينة غزة لتلقي العلاج .

وباستشهاد الشاب " ابو عصر " يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى ( 46

) منذ اندلاع الاحتجاجات في إطار "مسيرة العودة" التي بدأت في 30 مارس

الماضي .

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