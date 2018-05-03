استشهاد فلسطيني متاثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال
الاسرائيلي شرق مدينة غزة .
الخميس ، 03- 05- 2018 - 14:21:00
غزة 03 مايو 2018 ( وال )- استشهد صباح اليوم الخميس شاب فلسطيني متاثرا
بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهات شرق مدينة غزة
.
وافاد الناطق باسم وزارة الصحة " اشرف القدرة " في بيان أن الشاب "
انس ابو عصر " (19 عاما) استشهد متاثرا بجراح اصيب بها برصاص قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي شرق
مدينة غزة .
من جهة ثانية أشار " القدرة " إلى نقل فتى فلسطيني اصيب برصاص عساكر
قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الخميس شرق مدينة غزة إلى مستشفى
بمدينة غزة لتلقي العلاج .
وباستشهاد الشاب " ابو عصر " يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى ( 46
) منذ اندلاع الاحتجاجات في إطار "مسيرة العودة" التي بدأت في 30 مارس
الماضي .
...( وال )...