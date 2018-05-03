بدء أعمال المنتدى الاقتصادى الليبي الايطالي .

. موسع .





طرابلس 03 مايو 2018( وال )- بدأت اليوم الخميس بطرابلس أعمال

المنتدى الاقتصادى الليبي الايطالي بحضور رئيس المجلس الرئاسى لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " ووزيري الاقتصاد والمواصلات ونائبة

السفير الإيطالي ، ورئيس الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط

وغرفة التجارة والصناعة والزراعة وعدد من المختصين في هذا الشأن بإشراف

وتنظيم الغرفة التجارية الليبية الايطالية .

ويهدف المنتدى إلى بناء شراكة استراتيجية حول المنافع المتبادلة ،

وبرامج مبادرات في الجانب الاقتصادي ، اضافة إلى بحث فرص الاستثمار

والتعاون التجارى المشترك من قبل مجلس رجال الاعمال بالغرفة التجارية

الليبية الايطالية . وتتركز محاور المنتدى على الاتي ، النفط والغاز والطاقات المتجددة

والاستثمار ، البنية التحتية والخدمات في مجال التعليم والبيئة والزراعة

.

يذكر أن مدينة أقريجينتو الإيطالية كانت قد استضافت في الثامن من شهر

يوليو امن العام 2017 أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي بحضور

نائب رئيس المجلس الرئاسي " أحمد معيتيق " ووزير الخارجية الإيطالية

"أنجيلينو ألفانو"، وبحسب مسودة جدول الأعمال ناقش المنتدى سبل

الاستثمارات بينهما وحل مشكلة ديون الشركات الإيطالية على الدولة الليبية

، ففي الجلسة الإفتتاحية تحدث كل من " معيتيق" ، وألفانو، أما الجلسة

الثانية فكانت بعنوان (منظور الاستثمارات الدولية في ليبيا) تحدث فيها

وزيرا مالية واقتصاد حكومة الرئاسي ورئيس قسم الخزينة إيداعات وسلف

الإيطالي.

أما الجلسة الثالثة (الطاقة والشبكات) فقد تحدث فيها نائب رئيس المؤسسة

الوطنية للنفط الليبية وممثلين عن الهيأة العامة للاتصالات وشركة "

ليبيانا والمدار " من ليبيا، وممثلين عن شركات ايني، تيرنا، تيليكوم

إيطاليا، سياركيل من إيطاليا.

في حين تناولت الجلسة الرابعة (الاطار المالي وديون الشركات الإيطالية)

وتحدث فيها وزيرا المالية والاقتصاد وممثل عن مصرف ليبيا المركزي ، ومن

إيطاليا تحدث ممثلين عن اتحاد الصناعة وشركات اونكريديت، انتيزا، أوباي،

انتشي، ايريل.

واختتم المنتدى بعقد جلسة أخيرة بعنوان (البنية التحتية) وتحدث فيها وكيل

وزارة المواصلات بليبيا مع ممثلين عن شركات ميت، انتشي، أناس.

( وال )