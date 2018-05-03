بدء أعمال المنتدى الاقتصادى الليبي الايطالي .







طرابلس 03 مايو 2018( وال )- بدأت اليوم الخميس بطرابلس أعمال

المنتدى الاقتصادى الليبي الايطالي بحضور رئيس المجلس الرئاسى لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " ووزيري الاقتصاد والمواصلات ونائبة

السفير الإيطالي ، ورئيس الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط

وغرفة التجارة والصناعة والزراعة وعدد من المختصين في هذا الشأن بإشراف

وتنظيم الغرفة التجارية الليبية الايطالية .

ويهدف المنتدى إلى بناء شراكة استراتيجية حول المنافع المتبادلة ،

وبرامج مبادرات في الجانب الاقتصادي ، اضافة إلى بحث فرص الاستثمار

والتعاون التجارى المشترك من قبل مجلس رجال الاعمال بالغرفة التجارية

الليبية الايطالية . وتتركز محاور المنتدى على الاتي ، النفط والغاز والطاقات المتجددة

والاستثمار ، البنية التحتية والخدمات في مجال التعليم والبيئة والزراعة

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( وال )