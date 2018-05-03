بدء أعمال المنتدى الاقتصادى الليبي الايطالي .الخميس ، 03-05-2018 - 13:07:00




طرابلس 03 مايو 2018( وال )- بدأت اليوم الخميس بطرابلس أعمال
المنتدى الاقتصادى الليبي الايطالي بحضور رئيس المجلس الرئاسى لحكومة
الوفاق الوطني " فائز السراج " ووزيري الاقتصاد والمواصلات ونائبة
السفير الإيطالي ، ورئيس الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط
وغرفة التجارة والصناعة والزراعة وعدد من المختصين في هذا الشأن بإشراف
وتنظيم الغرفة التجارية الليبية الايطالية .
ويهدف المنتدى إلى بناء شراكة استراتيجية حول المنافع المتبادلة ،
وبرامج مبادرات في الجانب الاقتصادي ، اضافة إلى بحث فرص الاستثمار
والتعاون التجارى المشترك من قبل مجلس رجال الاعمال بالغرفة التجارية
الليبية الايطالية . وتتركز محاور المنتدى على الاتي ، النفط والغاز والطاقات المتجددة
والاستثمار ، البنية التحتية والخدمات في مجال التعليم والبيئة والزراعة
.

( وال )

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