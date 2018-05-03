موجز لاهم الاخبارالمحلية ليوم الخميس 03 مايو 2018 .

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* طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز

السراج " يرأس اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور رئيس

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، وذلك على إثر الهجوم الإرهابي الذي

استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمدينة طرابلس.

* طرابلس- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز

السراج" خلال تفقده موقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية

الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس يجدد تأكيده بأن مثل هذه الأعمال

الإرهابية لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة الطريق وإصراراً على بناء

دولة القانون والمؤسسات.

* طرابلس - المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنعى موظفيها الذين

استشهدوا في الهجوم على مقرها بغوط الشعال بالعاصمة طرابلس وتعرب عن

حزنها العميق إزاء الهجوم الغادر الذي استهدف كل الليبيين ومكتسباتهم

الديمقراطية وتطلعاتهم نحو الأمن والأمان والاستقرار.

* طرابلس - بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن إدانتها للهجوم

الإرهابي الاّثم الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في

طرابلس, وقدمت البعثة احر تعازيها لعائلات الشهداء وتمنياتها للجرحى

بالشفاء" .

* روما- وزير الخارجية الإيطالية يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس, ومؤكدا دعم بلاده للمؤسسات

الليبية في هذه التجربة الصعبة ".

* القاهرة - الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين الهجوم الإرهابى

الذى استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس

ويقدم " تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

* نيويورك- الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابي الذي

استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة ، ويؤكد التزام

الأمم المتحدة بتنفيذ خطة العمل الخاصة بليبيا».

* باريس- فرنسا تعرب عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الارهابي

الذي تعرَّضت له المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة

طرابلسوتدعو إلى ضرورة تنظيم الانتخابات في ليبيا .

* طرابلس - وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، تعلن عن تكفلها

بعلاج مصابي التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا

للانتخابات في العاصمة طرابلس .

* القاهرة - رئيس البرلمان العربي، الدكتور " مشعل بن فهم السلمي

،يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر المفوضية

الوطنية العليا للانتخابات ويؤكد بان البرلمان العربي يدين ويستنكر

بشدة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والبشعة التي تقوم بها عصابات

إجرامية لخدمة أجندات تستهدف أمن واستقرار الشعب الليبي الشقيق»،

* طرابلس - الولايات المتحدة الأمريكية، تدين بشدة الهجوم الذي

استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات , وتؤكد وقوفها إلى جانب

الليبيين كافة في معركتهم ضد الإرهاب.



* طرابلس - وزير التعليم ينعى بمزيد من الاسئ والحزن ضحايا التفجير

الارهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة

طرابلس.

* هون- اجتماع مشترك بين رئيس واعضاء المجلس البلدي ومنسقية المؤسسات

الاهلية بالمدينة ، وذلك بهدف وضع الخطط الكفيلة بالنهوض بالمجتمع

ومؤسساته .

* طرابلس - الشركة العامة للكهرباء تعلن بان الفائض الاحتياطي في

التوليد اليوم سيكون في حدود 150 ميغا وات وأنه لن يكون هناك طرح للاحمال

.

* طرابلس - تخريج الدفعة الأولى من أعضاء التحقيق والقانونيين بهيأة

الرقابة الإدارية لدعم عمل الهيأة بعناصركفؤة وقادرة على الارتقاء بمستوى

العمل الرقابي .

* الخمس- الادارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية إدارة المرقب تقوم

بضبط عصابة تمتهن سرقة الأسلاك النحاسية , واتخذت الإجراءات القانونية

حيالهم وأحالتهم للنيابة العامة.



( وال )