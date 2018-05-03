وزارة المالية : مرتبات مارس وابريل للقطاعات كافة سيتم إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي بداية الاسبوع المقبل.







طرابلس 03 مايو 2018( وال )- أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق

الوطني عن إحالة مرتبات شهري مارس وابريل للقطاعات العامة بالدولة إلى

مصرف ليبيا المركزي بداية من الاسبوع المقبل .

وقالت الوزارة في بيان لها انه تم عقد اجتماعات مكثفة بين الإدارات

الفنية المختصة ، وديوان المحاسبة ، ومصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة تأخر

المرتبات .

وأوضحت في بيانها انها ستحيل أيضا رواتب شهر مايو الجارى منتصف الشهر،

وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .



( وال )