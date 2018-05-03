وزارة المالية : مرتبات مارس وابريل للقطاعات كافة سيتم إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي بداية الاسبوع المقبل.الخميس ، 03-05-2018 - 12:34:00




طرابلس 03 مايو 2018( وال )- أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق
الوطني عن إحالة مرتبات شهري مارس وابريل للقطاعات العامة بالدولة إلى
مصرف ليبيا المركزي بداية من الاسبوع المقبل .
وقالت الوزارة في بيان لها انه تم عقد اجتماعات مكثفة بين الإدارات
الفنية المختصة ، وديوان المحاسبة ، ومصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة تأخر
المرتبات .
وأوضحت في بيانها انها ستحيل أيضا رواتب شهر مايو الجارى منتصف الشهر،
وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

( وال )

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