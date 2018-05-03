قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطنا من الضفة الغربية .





رام الله 3-مايو -2018 ( وال ) - أعلن مصدر فلسطيني ، اليوم الخميس، أن

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 13 مواطنا من الضفةالغربية المحتلة .

وبين نادي الأسير، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من

محافظة نابلس، وثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية.

واشارذات المصدر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة المسالمة (24 عاما)

من بيت لحم، أثناء تواجده في بلدة سلواد في رام الله، وخليل مصطفى كنعان،

وأسامة سيد أحمد من بلدة السواحرة، ومحمد جمال أبو عيد من بلدة بدّو.

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