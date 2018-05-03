النشرة العلمية الاسبوعية التي تصدر عن وكالة الانباء الليبية .



طرابلس 3 مايو 2018 ( وال ) .

== الجوع يقوّي الذاكرة ويساعد على استرجاع المعلومات.

*نيويورك- أكدت دراسة علمية حديثة أن الجوع يقوّي الذاكرة ويساعد على

استرجاع المعلومات؛ لأن هرمون الجوع والمسمى علمياً "جريلين" يمكنه أن

يزيد عدد الموصلات العصبية في منطقة الدماغ التي تتشكل فيها ذاكرة

الأحداث والذي يفرزه هذا الهرمون نحو مجري الدم عندما تكون المعدة خاوية.

وأضاف الدراسة التي أجراها علماء من جامعة يل الأمريكية ونشرت نتائجها في

مجلة "نتشر نيروساينس" أن هذا الهرمون ينشط المستقبلات العصبية للمخ.



== ممارسة الركض تجلب السعادة وتزيد الثقة بالنفس.

* لندن - دراسة حديثة خلصت إلى أن ممارسة رياضة الركض بانتظام تجعل

الناس أكثر سعادة وثقة بأنفسهم.

وأكد الباحثون أن ممارسة رياضة الركض بانتظام تؤدي إلى شعور الإنسان

بالرضا والارتياح.

وأجرى الباحثون مسحا استقصائيا على 8 الآف شخص من ممارسي رياضة الركض

وتوصلوا إلى أن محبي هذه الرياضة يشعورن بسعادة بالغة لدى ممارسة الركض

بشكل جماعي مع أهالي الحي، كما يجري في بريطانيا حيث تُنظم في أغلبية

متنزهاتها مرة على الأقل أسبوعيا مثل هذه الأنشطة الرياضية الجماعية،

وكذلك الاشتراك في تطبيقات تُعني بهذه الرياضة على الهواتف النقالة مثل

تطبيق"سترافا" - وهو شبكة اجتماعية للرياضيين يضم الملايين من المتسابقين

وراكبي الدراجات والرياضيين يعمل على تشجيع الرياضيين وإطلاق العنان

لإمكانياتهم.

وأكد 89 في المئة من المشاركين في المسح أن الركض بصورة منتظمة يشعرهم

بالسعادة ويؤثر بصورة إيجابية على صحتهم العقلية ورشاقة أجسامهم)).



== تناول الأرز والمعكرونة "قد يعجل بموعد انقطاع الطمث".

*لندن- توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي يعتمد على

الكربوهيدرات بدرجة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى انقطاع المبكر لدورة الطمث أو

الحيض.

ووجدت الدراسة أن هناك ارتباط بين تناول الكثير من المعكرونة والأرز،

وبين بلوغ سن انقطاع الطمث، أبكر بسنة ونصف من متوسط العمر الذي تبلغ به

عادة النساء في المملكة المتحدة هذا السن وهو 51 سنة.

كما وجدت الدراسة التي أعدتها جامعة ليدز برصدها لنحو 914 امرأة في

المملكة المتحدة، أن اتباع نظام غذائي غني بالأسماك الدهنية والبازلاء

والفاصولياء قد يؤخر انقطاع الحيض الطبيعي.

لكن خبراء يقولون إن العديد من العوامل الأخرى، بما في ذلك الجينات، تؤثر

أيضا على توقيت انقطاع الحيض.

ويضيفون أنه من غير الواضح حجم تأثير الخيارات الغذائية على بلوغ سن

انقطاع الحيض، وأن النساء لا ينبغي أن يقلقن بشأن تغيير ما يأكلونه بناء

على هذه النتائج)).



== وفاة العنكبوت الأكبر سنا في العالم.

*استراليا- باحثون في أستراليا يعلنون بان أكبر عنكبوت في العالم توفي

عن عمر يناهز 43 عاما، وذلك بعد متابعته لسنوات خلال دراسة.

وقد عاشت "العنكبوت الأم " - التي يسميها العلماء (رقم 16) وتعرف بعنكبوت

"الباب المسحور"، لفترة أطول من العنكبوت الذئبي المكسيكي الذي عاش 28

عاما، بحسب ما نشرته دورية علوم أحياء المحيط الهادئ.

وتتراوح دورة حياة معظم عناكب الباب المسحور ما بين خمس وعشرين سنة.

ويقول الباحثون في جامعة كيرتين في غربي أستراليا إن (رقم 16) لم تمت

بسبب كبر السن، لكنها قتلت بلدغة زنبور.

وساعدت (رقم 16) العلماء في التوصل إلى معلومات تتعلق بسلوك العناكب التي

تعيش في أنحاء أستراليا، ومن بينها ما يعيش في الحدائق المنزلية)).



== علاقة الزجاجات البلاستيكية وأفران الميكروويف بالسرطان "وهم".

* لندن- دراسة علمية خلصت إلى أن الشرب من زجاجات بلاستيكية واستخدام

أفران الميكروويف تعد من بعض الأسباب الوهمية التي يعتقد الناس أنها تفضي

إلى الإصابة بمرض السرطان.

وتوصلت الدراسة، التي شملت 1330 شخصا في إنجلترا، ونشرتها الدورية

الأوروبية لمكافحة مرض السرطان، إلى أن معظم الناس يتحدثون عن علاقة

التدخين بالإصابة بالمرض.

ويعد التدخين وزيادة الوزن والتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من أكبر

أسباب الإصابة بالسرطان التي يمكن الوقاية منها.

وقال مركز بحوث مكافحة السرطان في بريطانيا إن نحو أربعة من كل عشرة

أسباب للسرطان يمكن تجنبها عن طريق تغيير أسلوب حياة الشخص، كما يمثل

الحصول على معلومات صحيحة "للتمييز بين الصحيح والخطأ" بالغ الأهمية)).



== تطوير أسلوب جديد لتشخيص وعلاج سرطان البروستاتا .

* لندن-كشف باحثون في جامعة داندي البريطانية عن طريقة جديدة لتشخيص

وعلاج سرطان البروستاتا.

وقالت الجامعة إن أسلوب الموجات فوق الصوتية يوفر "دقة أكبر وثقة أقوى"

في النتائج من الطرق الأخرى، وهو أقل تكلفة أيضا.

ويعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان المنتشرة عند الرجال في

بريطانيا.

ووصف عميد جامعة داني السابق، ستيفن فراي، الذي أجريت له عملية جراحية

لاستئصال ورم سرطان البروستاتا، هذا الاكتشاف بأنه "رائع".

ويستخدم الأسلوب الجديد الموجات فوق الصوتية. وقد شملت دراسة الجامعة 200

مريضا..كما تمكنت هذه التكنولوجيا من تشخيص 98 في المئة من حالات سرطان

البورستاتا، وكشفت أيضا عن أنواع سرطان أخرى أكثر حدة، وعن أنواع السرطان

التي بدأت تنتشر خارج البروستاتا )).



== ساعة تحول يد المستخدم لشاشة تعمل باللمس.

* أبوظبي - كشف باحثون في جامعة "كارنيغي ميلون"، عن ساعة "لومي واتش"

الذكية، التي تدمج جهاز عرض ضوئي "بروجيكتور"، يحوّل يد من يرتديها إلى

شاشة تعمل باللمس.

وتدمج "لومي واتش" جهاز عرض ليزري ومستشعر، وتأتي بسطح تفاعلي مساحته 40

سنتيمتر مربع، يعد أكبر بخمس مرات من شاشات الساعات الذكية.

واستعرض فيديو نشره مخترعو ولهذه الساعة قدرة من حيث تشغيل التطبيقات،

وتحرير الصور، والاتصال مع الأجهزة الأخرى مثل الكمبيوترات، وقراءة

تحديثات مواقع التواصل الاجتماعي على ذراع المستخدم, ويتوقع أن تبلغ

تكلفة الجهاز عند تحويله من نموذج أولي إلى منتج تجاري، ما يقارب 600

دولار أميركي)).



== وسائل التواصل الاجتماعي لا تؤدي إلى تراجع النتائج الدراسية.

* برلين - ذكر باحثون ألمان أن قصص الرعب عن الآثار الكارثية حول تأثيرات

وسائل التواصل الاجتماعي على درجات الطلاب ليست في محلها، بل بالعكس من

ذلك عند استخدامها بشكل مناسب، فإنه من الممكن أن تساعد في تعزيز نتائج

الطلاب.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون ألمان ونشرت في دورية "إديوكيشنال

سايكولوجي ريفيو" المعنية بعلم النفس التربوي أن القصص المخيفة حول

تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على درجات الطلاب ليست في محلها.

ويقول ماركوس آبل، الباحث في علوم الاتصالات في جامعة فورتسبورغ :"إن قصص

الرعب عن الآثار الكارثية التي يفترض أنها تنجم عن استخدام شبكات التواصل

الاجتماعي في الأداء المدرسي لا أساس لها من الصحة")).



== قمران جديدان لزحل.

* نيويورك -رصد المسبار الفضائي كاسيني قمرين جديدين حول زحل ليرتفع

إجمالي عدد أقمار هذا الكوكب المشهور بحلقاته إلى 33 قمرا.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية في بيان إن القمرين الجديدين قد

يكونان أصغر الأجرام التي تمت رؤيتها حول زحل.

ويبعد القمران 3 كلم و4 كلم تقريبا ويقعان بين مداري قمرين آخرين لزحل

هما ميماس وإنكلادوس)).



== إنتاج سيارة سمارت فورتو الكهربائية.

* باريس-أعلنت شركة دايملر الألمانية لتصنيع السيارات عن بدء إنتاج

النسخة الكهربائية من سيارة "سمارت فورتو" في مدينة "هامبش" الفرنسية حيث

من المقرر طرح السيارة للعملاء الأوروبيين أواخر موسم الصيف الجاري.

وقالت دايملر إنها استثمرت نحو 200 مليون يورو في تحديث المصنع وتوسيعه.

وتزود السيارة "سمارت إي-درايف" بمحرك كهربائي بقدرة 55 كيلووات والتي

تبلغ سرعة انتقالها من وضع الوقوف حتى 60 كيلومترا/ساعة في 4,8 ثانية.

وتصل سرعتها القصوى إلى 125 كيلومترا/ساعة ويبلغ مدى البطارية لنحو 145

كيلومترا في السير داخل المدن)).



== الصابون المغناطيسي.

* لندن-قام علماء من جامعة بريستول بتطوير صابون مغناطيسي جديد يتكون من

أملاح غنية بالحديد وذائبة في الماء,ويستجيب هذا الصابون للمجال

المغناطيسي في المحلول الذي يوضع فيه, وتنتج هذه الخاصية المغناطيسية في

الصابون من تكتلات صغيرة جداً وغنية بالحديد موجودة في وسط مائي.

ويتوقع العلماء أن تكون للصابون المغناطيسي تطبيقات مهمة مثل القضاء على

البقع النفطية في المياه وتنقية المياه بالإضافة إلى تطوير أنواع جديدة

من المنظفات بكفاءة أعلى من تلك المتوفرة حاليا)).



== اكتشاف خلايا جذعية حية بعد الموت.

* باريس- فريق فرنسي من معهد باستور في باريس قاموا باكتشاف مذهل يتعلق

بوجود خلايا حية في جثة شخص ميت منذ أكثر من 17 يوماً. الباحثون استخرجوا

بضعة غرامات من الكتل العضلية لستة عشر مريضا متوفين.

ويقول الفريق" بان هذه الخلايا ستكون هامة لمرضى سرطان الدم لا سيما

عندما لا يتوفر الواهب الذي تتطابق مواصفات خلاياه مع خلايا المريض.

وبالتالي فمن المحتمل أن يكون رفاة أي كان في المستقبل خزاناً من الخلايا

الجذعية المستخدمة لإنقاذ حياة الاحياء. كما يمهد هذا الاكتشاف لوسائل

جديدة تسمح بالحفاظ على الخلايا الجذعية لغايات طبية في الثلاجة مثلا أو

في خليط غازي خال من الأوكسجين. وأخيراً الفريق الطبي تقدم بطلب براءة

دولية يشمل تطبيقات هذا الاكتشاف)).

- (( وكالة الانباء

الليبية )) -

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