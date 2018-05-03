مقتل" 16 " شخصا على يد مسلحين شمال مالى .الخميس ، 03-05-2018 - 11:28:00



باماكو 3 مايو 2018 (وال ) - أعلنت السلطات المالية أن مسلحين يشتبه
بأنهم متشددون، قتلوا مالا يقل عن 16 شخصا فى هجمات شمال مالي.
وقال رئيس بلدية بلدة ميناكان " انوت كوتيا" وفقا لقناة (سكاى نيوز)
الفضائية اليوم الخميس، إن الهجمات وقعت أمس الأول الثلاثاء، فى قرية
تينديباوين الواقعة على بعد 160 كيلومترا شرقى مينكا القريبة من الحدود
مع النيجر.
وجاء هذا الهجوم بعد أيام من مقتل 40 من الطوارق فى هجمات مماثلة على
قرى مجاورة.
...(وال) ...

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