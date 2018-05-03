ادارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي تعبر عن تعازيها ومواساتها لاسر ضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس .

طرابلس 03 مايو 2018 ( وال ) - نعت ادارة الشؤون المعنوية برئاسة الاركان العامة للجيش الليبي ضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.

وأعربت في بيان لها عن تعازيها ومواساتها للشعب الليبي عامة ولاسر واهالي الضحايا بصفة خاصة في هذا المصاب الجلل ، داعية المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم اهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان .





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