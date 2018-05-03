ادارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي تعبر عن تعازيها ومواساتها لاسر ضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس .الخميس ، 03-05-2018 - 10:17:00

ادارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي تعبر عن تعازيها ومواساتها لاسر ضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس .طرابلس 03 مايو 2018 ( وال ) - نعت ادارة الشؤون المعنوية برئاسة الاركان العامة للجيش الليبي ضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.
وأعربت في بيان لها عن تعازيها ومواساتها للشعب الليبي عامة ولاسر واهالي الضحايا بصفة خاصة في هذا المصاب الجلل ، داعية المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم اهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان .


....( وال )...

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا