الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 03 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



- ملخص عام :

طقس معتدل على اغلب مناطق ليبيا وتبقي درجات الحرارة مرتفعة نسبيا

على مناطق الجنوب الشرقي .



- رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة

الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى متغيرة الاتجاه فشمالية شرقية

خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-22)مْ وتصل الى

(30) مْ على أبونجيم وتسجل ارتفاعا طفيفا وتدريجيا خلال اليومين القادمين

على أغلب المناطق.



- بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر وبعض المناطق

الساحلية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (21-28) مْ وتكون مابين ( 38-32 ) مْ على جالو

والجغبوب.



- الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية

سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم السبت على اقصي مناطق الجنوب الى

جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

( 24 - 31 ) مْ وتسجل ارتفاعا تدريجيا ويكون ملحوظ يوم السبت القادم.



- الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شالية غربية الى شمالية شرقية

معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 34 - 38 )

مْ وتسجل ارتفاعا يوم السبت.

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