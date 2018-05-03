نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .الخميس ، 03-05-2018 - 11:21:00



طرابلس 03 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .

- الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت .
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على اقصى الساحل الغربى مع
احتمال سقوط رخات متفرقة من المطر ، والريح غربى الى شرش سرعته مابين
(15-30)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )1.25-2.75) متر ، والبحر
قليل الاضطراب الى مضطرب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (16 - 17) درجة
مئوية ، والرؤيـة ضعيفة الى متوسطة بسبب اثارة الاتربة وتكون جيدة يوم
الغد .

- الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والريح شرقى الى شلوق يتحول
تدريجيا من هذه الليلة الى شرش سرعته مابين (15-35)عقدة ، وإرتفاع الموج
يتراوح ما بين )0.50-2.00) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ،
درجة حرارة سطح البحر مابين (16 - 17) درجة مئوية ، الرؤيـة متوسط الى
ضعيفة بسبب اثارة الاتربة وتتحسن تدريجيا يوم الغد .
...(وال)...

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