نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .
الخميس ، 03- 05- 2018 - 11:21:00
طرابلس 03 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
- الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت .
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على اقصى الساحل الغربى مع
احتمال سقوط رخات متفرقة من المطر ، والريح غربى الى شرش سرعته مابين
(15-30)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )1.25-2.75) متر ، والبحر
قليل الاضطراب الى مضطرب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (16 - 17) درجة
مئوية ، والرؤيـة ضعيفة الى متوسطة بسبب اثارة الاتربة وتكون جيدة يوم
الغد .
- الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والريح شرقى الى شلوق يتحول
تدريجيا من هذه الليلة الى شرش سرعته مابين (15-35)عقدة ، وإرتفاع الموج
يتراوح ما بين )0.50-2.00) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ،
درجة حرارة سطح البحر مابين (16 - 17) درجة مئوية ، الرؤيـة متوسط الى
ضعيفة بسبب اثارة الاتربة وتتحسن تدريجيا يوم الغد .
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