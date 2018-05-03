نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 03 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



- الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت .

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على اقصى الساحل الغربى مع

احتمال سقوط رخات متفرقة من المطر ، والريح غربى الى شرش سرعته مابين

(15-30)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )1.25-2.75) متر ، والبحر

قليل الاضطراب الى مضطرب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (16 - 17) درجة

مئوية ، والرؤيـة ضعيفة الى متوسطة بسبب اثارة الاتربة وتكون جيدة يوم

الغد .



- الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والريح شرقى الى شلوق يتحول

تدريجيا من هذه الليلة الى شرش سرعته مابين (15-35)عقدة ، وإرتفاع الموج

يتراوح ما بين )0.50-2.00) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ،

درجة حرارة سطح البحر مابين (16 - 17) درجة مئوية ، الرؤيـة متوسط الى

ضعيفة بسبب اثارة الاتربة وتتحسن تدريجيا يوم الغد .

...(وال)...