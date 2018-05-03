تراجع أسعار النفط بفعل زيادة مخزونات أمريكا وارتفاع إنتاجها لمستوى قياسي.





سنغافورة 3 مايو 2018 (وال) - انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس متأثرة

بزيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة وارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى

مستوى قياسي مما يقوض جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض

الإمدادات، وإن كان احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران يبقي

الأسواق في حالة من القلق.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 31ر73 دولار

للبرميل بانخفاض خمسة سنتات بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنت

واحد إلى 92ر67 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار جراء تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم

الأربعاء يظهر أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة زادت 2ر6 مليون

برميل إلى 96ر435 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أبريل وهو أعلى

مستوى في 2018.

كما زاد إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 62ر10

مليون برميل يوميا، ليرتفع بأكثر من الربع منذ منتصف 2016.

تنتج الولايات المتحدة حاليا النفط بمعدل يزيد عن السعودية أكبر منتج في

أوبك.

وتضخ روسيا فحسب كميات أكبر من الخام تبلغ نحو 11 مليون برميل يوميا.

وقد تتجاوز الولايات المتحدة ذلك المستوى قريبا جدا، في الوقت الذي

زادت فيه شركات النفط الإنتاج في الفترة من يناير إلى مايو بوتيرة هي

الأسرع في خمس سنوات على الأقل وفقا لما تظهره بيانات تومسون رويترز

ايكون.



.. ( وال ) ..