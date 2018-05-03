اجتماع مشترك بين المجلس البلدي هون ومنسقية المؤسسات الاهلية .





هون 03 مايو 2018 ( وال ) - عقد بمقر الفرع البلدي هون اجتماعا

مشتركا بين رئيس واعضاء المجلس البلدي ومنسقية المؤسسات الاهلية بالمدينة

وذلك بهدف تعزيز الثقة والعلاقة بين منسقية العمل التطوعي والمدني والفرع

البلدي لانجاح العمل المشترك ووضع الخطط الكفيلة للنهوض بالمجتمع

ومؤسساته .

وناقش الاجتماع كيفية وضع الحلول المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين

اليومية وتشكيل فرق عمل للمتابعة المستمرة لحل الازمات ، وكذلك حصر

المخالفات والتجاوزات والتعدي على المخططات والعقارات واتخاذ ما يلزم من

اجراءات قانونية وعرفية ضد المخالفين .

...(وال الجفرة)...