تخريج الدفعة الأولى من أعضاء التحقيق والقانونيين بهيأة الرقابة الإدارية .







طرابلس 03 مايو 2018 ( وال )- أقيم صباح الأربعاء حفل تخريج الدفعة

الأولى من أعضاء التحقيق والقانونيين بهيأة الرقابة الإدارية ، بهدف دعم

عمل الهيأة بعناصركفؤة وقادرة على الارتقاء بمستوى العمل الرقابي .

وقد ألقيت في الحفل الذى حضره وكيل هيأة الرقابة الإدارية ومدير

المعهد العالي للقضاء ومدير الشئون الادارية والمالية بالهيأة وبعض من

مدراء الإدارات عدد من الكلمات عبرت في مجملها عن أهمية الدورة ونجاحها

من النواحي العلمية والعملية .

وأعرب وكيل الهيأة بالمناسبة عن ارتياحه لنتائج هذه الدورة التي من

شأنها ان تساهم مساهمة فاعلة في الارتقاء بمستوى العمل الرقابي وتساعد في

تطور ملكات الموظفين في العمل الرقابي .

وبدوره أثنى مدير المعهد العالي للقضاء على حرص المشاركين بالدورة

ورغبتهم الصادقة في التعلم والاستفادة من مثل هذه الدورات ، خاصة بعد أن

أعطى المشرع الحق القانوني للرقابة الإدارية في اختصاصات عدة بالمحكمة ،

بالاضافة إلى ان عمل هيأة الرقابة الإدارية مكمل للجهات القضائية .

واختتم الحفل الذي تخلله تقديم عرض لمحكمة صورية جسدها بامتياز

المشاركون في هذه الدورة واجادوا في تجسيدها أمام الحضور ليؤكدوا على

استيعابهم الجيد لمقررات الدورة التى تواصلت فعالياتها خلال الفترة من

الأول من شهر فبراير إلى " 30 من شهر أبريل الماضي توزيع شهائد التخرج .



( وال )