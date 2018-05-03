فرنسا تعرب عن إدانتها الهجوم الارهابي الذي تعرَّضت له المفوضية
الوطنية العليا للانتخابات .
الخميس ، 03- 05- 2018 - 10:26:00
باريس 03 مايو 2018 ( وال ) - أعربت فرنسا عن إدانتها بأشد العبارات
الهجوم الارهابي الذي تعرَّضت له المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في
العاصمة طرابلس أمس الاربعاء ، داعية إلى ضرورة تنظيم الانتخابات في
ليبيا .
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان أمس " تقدِّم فرنسا
تعازيها لأسر الضحايا " ، مشيرًا إلى أن المفوضية الوطنية العليا
للانتخابات التي اُستُهدفت بالهجوم تلعب دورًا مهمًّا من خلال تنظيم هذه
الانتخابات .
وأكد أن الليبيين أظهروا رغبتهم في إتمام هذه الانتخابات عن طريق
التسجيل في القوائم الانتخابية بأعداد كبيرة ، ولن يقدر الإرهابيون على
إحباط إرادتهم .
وكررت فرنسا على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية في باريس دعمها
الوساطة التي يقودها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان
سلامة ، وكذلك للأمم المتحدة الداعمة لأعمال المفوضية ، داعية جميع
الأطراف الليبية لتنفيذ خارطة الطريق للبلاد ، لا سيما تنظيم الانتخابات
.
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