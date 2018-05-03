فرنسا تعرب عن إدانتها الهجوم الارهابي الذي تعرَّضت له المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .





باريس 03 مايو 2018 ( وال ) - أعربت فرنسا عن إدانتها بأشد العبارات

الهجوم الارهابي الذي تعرَّضت له المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في

العاصمة طرابلس أمس الاربعاء ، داعية إلى ضرورة تنظيم الانتخابات في

ليبيا .

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان أمس " تقدِّم فرنسا

تعازيها لأسر الضحايا " ، مشيرًا إلى أن المفوضية الوطنية العليا

للانتخابات التي اُستُهدفت بالهجوم تلعب دورًا مهمًّا من خلال تنظيم هذه

الانتخابات .

وأكد أن الليبيين أظهروا رغبتهم في إتمام هذه الانتخابات عن طريق

التسجيل في القوائم الانتخابية بأعداد كبيرة ، ولن يقدر الإرهابيون على

إحباط إرادتهم .

وكررت فرنسا على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية في باريس دعمها

الوساطة التي يقودها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان

سلامة ، وكذلك للأمم المتحدة الداعمة لأعمال المفوضية ، داعية جميع

الأطراف الليبية لتنفيذ خارطة الطريق للبلاد ، لا سيما تنظيم الانتخابات

.

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