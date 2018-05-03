الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس .











نيويورك 03 مايو 2018 ( وال )- دان الأمين العام للأمم المتحدة "

أنطونيو غوتيريش" ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأربعاء، مقر المفوضية

الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس ، مؤكدا «من جديد التزام

الأمم المتحدة بتنفيذ خطة العمل الخاصة بليبيا».

وأعرب " غوتيريش " في بيان للناطق باسم الأمين العام للأمم

المتحدة بشأن الهجوم على مفوضية الانتخابات عن عميق تعازيه لأسر الضحايا

وأصدق مشاعر التعاطف مع الجرحى ، مؤكدا «تقديره ودعمه للجهود الكبيرة

التي يبذلها في هذا الصدد ممثله الخاص " غسان سلامة " الذي يعمل عن كثب

مع جميع الأطراف».

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