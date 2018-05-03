الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابي الذي
استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس .
الخميس ، 03- 05- 2018 - 10:29:00
نيويورك 03 مايو 2018 ( وال )- دان الأمين العام للأمم المتحدة "
أنطونيو غوتيريش" ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأربعاء، مقر المفوضية
الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس ، مؤكدا «من جديد التزام
الأمم المتحدة بتنفيذ خطة العمل الخاصة بليبيا».
وأعرب " غوتيريش " في بيان للناطق باسم الأمين العام للأمم
المتحدة بشأن الهجوم على مفوضية الانتخابات عن عميق تعازيه لأسر الضحايا
وأصدق مشاعر التعاطف مع الجرحى ، مؤكدا «تقديره ودعمه للجهود الكبيرة
التي يبذلها في هذا الصدد ممثله الخاص " غسان سلامة " الذي يعمل عن كثب
مع جميع الأطراف».
( وال )