الولايات المتحدة الأمريكية تدين بشدة الهجوم الذي استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .الخميس ، 03-05-2018 - 10:21:00





طرابلس 3 مايو 2018 (وال)- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، بشدة
الهجوم الذي استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة
طرابلس .
وأكدت الولايات المتحدة، وقوفها إلى جانب كافة الليبيين في معركتهم ضد
الإرهاب.
وجددت الولايات المتحدة، مواصلة دعمها للممثل الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة في ليبيا غسان سلامة وهو يعمل على تسهيل الحوار وتحسين الحوكمة
والأمن ومساعدة الليبيين على الاستعداد لانتخابات آمنة وموثوقة.
(وال)

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا