الولايات المتحدة الأمريكية تدين بشدة الهجوم الذي استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .









طرابلس 3 مايو 2018 (وال)- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، بشدة

الهجوم الذي استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة

طرابلس .

وأكدت الولايات المتحدة، وقوفها إلى جانب كافة الليبيين في معركتهم ضد

الإرهاب.

وجددت الولايات المتحدة، مواصلة دعمها للممثل الخاص للأمين العام للأمم

المتحدة في ليبيا غسان سلامة وهو يعمل على تسهيل الحوار وتحسين الحوكمة

والأمن ومساعدة الليبيين على الاستعداد لانتخابات آمنة وموثوقة.

(وال)