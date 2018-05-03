رئيس البرلمان العربي يدين « بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان» الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس .





القاهرة 03 مايو 2018 ( وال )- دان رئيس البرلمان العربي، الدكتور "

مشعل بن فهم السلمي ، « بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان» الذي

استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، صباح

الأربعاء، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من موظفي المفوضية وقوات الأمن.

وأكد الدكتور " السلمي " في بيان له أن « البرلمان العربي يدين ويستنكر

بشدة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والبشعة التي تقوم بها عصابات

إجرامية لخدمة أجندات تستهدف أمن واستقرار الشعب الليبي الشقيق»، معتبرًا

الاعتداء على مفوضية الانتخابات «هو اعتداء على حق الشعب الليبي في الأمن

والاستقرار وبناء دولته ومؤسساته الوطنية».



( وال )