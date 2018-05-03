رئيس المجلس الرئاسي يتفقد موقع الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس.







طرابلس 03 مايو 2018 ( وال )- جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج" تأكيده بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن

تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة الطريق وإصراراً على بناء دولة القانون

والمؤسسات ، وذلك خلال تفقده موقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس.

‏ واطلع رئيس المجلس وفقاً لما أوردته إدارة التواصل والإعلام برئاسة

مجلس الوزراء‏ على حجم الأضرار التي خلفها الاعتداء.. مشيداً بدور

الاجهزة الأمنية وتصديها للإرهابيين وتدخلها الشجاع إلى الحد من الخسائر

وإنقاذ العديد من الأرواح.

وأكد رئيس المجلس أن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مكوناتها تعمل بكل

طاقتها للوقوف على أبعاد الحادث الأرهابي وملابساته وتحديد العناصر

الضالعة في ارتكابه وسرعة ضبطهم .

وأضاف قائلا خلال لقائه بعدد من مسؤولي المفوضية والقيادات الأمنية

بموقع الحادث إن الإرهاب يسعى إلى عرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا،

وضرب استقرار البلاد والنيل من عزيمة الشعب الليبي وإصراره على استكمال

مسيرة الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة.

كما توجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بخالص العزاء

والمواساة لأسر ضحايا الحادث الإرهابي، داعياً الله القدير أن يتغمدهم

بواسع رحمته، وأن يعجل بشفاء المصابين.

( وال )