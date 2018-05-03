المفوضية العليا للانتخابات تعلن اسماء موضفيها الذين استشهدوا في الهجوم على مقرها .





طرابلس 03 مايو 2018 ( وال ) - نعت المفوضية الوطنية العليا

للانتخابات موظفيها الذين استشهدوا في الهجوم على مقرها بغوط الشعال

بالعاصمة طرابلس أمس الاربعاء .

وأعربت المفوضية عن حزنها العميق إزاء الهجوم الغادر الذي استهدف كل

الليبيين ومكتسباتهم الديمقراطية وتطلعاتهم نحو الأمن والأمان

والاستقرار.

وأكدت المفوضية المضي قدماً في تحقيق رسالتها الوطنية عبر انتخابات

حرة نزيهة تضمن التداول السلمي للسلطة ، مبينة أنها واحتراماً ووفاءً

لدماء الشهداء تزداد عزماً وإصراراً على تحقيق أهداف وطموحات الليبيين .

وأعلنت المفوضية عن اسماء هؤلاء الشهداء وهم :-

1. سليمان مفتاح الشاوش

2. عيسى امحمد أبوصوة

3. محمد عبد الرحمن حسن البوسيفي

4. عبد العالي شعبان عثمان الكميعي

5. هناء عمر سلام

6. مروان معتوق قواس

7. عز الدين محمد أبو ستة

8. خالد صوان

9. عادل أحمد عقيلة

10. حمزة علي سالم

11. معز محمد جمعة

12. وسام عامر المبروك

13. حمزة محمد حسن .

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