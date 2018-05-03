السودان يغلق 13 بعثة دبلوماسية لترشيد الإنفاق.





الخرطوم 3 مايو 2018 (وال) - قرر الرئيس السوداني "عمر البشير" إغلاق 13

بعثة دبلوماسية في الخارج ، ترشيدا للإنفاق الذي تقتضيه الأوضاع

الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن القرار ألزم وزارة الخارجية

والوزارات والجهات الأخرى المعنية بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي، واعتماد

بعثة الرجل الواحد (سفير) في سبع بعثات دبلوماسية ، إضافة إلى إغلاق اربع

بعثات قنصلية.

وأوضح القرار أن الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة يتكون في حده الأقصى

من سفير واحد فقط ويحظر وجود أي دبلوماسي ثان بدرجة سفير في أي سفارة

مهما كانت المبررات عدا سفارات بعينها حصرها القرار باربعة بلدان.

وحدد القرار الجمهوري فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث

سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات ويتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات في

ضوء هذا القيد الزمني فوراً.

كما حدد القرار معايير اختيار الملحقين، وقضى بقصر وجود وظيفة جوازات

في السفارات التي توجد في بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية للسودانيين

بالخارج فقط ، وكما حدد عدد العاملين لمهمة الجوازات.

وخفض القرار الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20 في المائة إضافة إلى

التخفيض السابق 30 في المائة ليصبح جملة التخفيض 50 في المائة.

كما نص القرار على تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى

الدبلوماسيون العمل الإداري فيها.



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