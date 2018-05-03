وزارة التعليم تنعى ضحايا تفجير مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .





طرابلس 03 مايو 2018 ( وال )- نعى وزير التعليم الدكتور "عثمان عبد

الجليل " بمزيد من الاسئ والحزن ضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مقر

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.

وتقدم الوزير بأحر التعازي وأصدق المواساة لأهالي الضحايا الذين سقطوا في

هذه الجريمة النكراء , سائلاً اللهَ تعالى أن يحتسبهم عنده من الشهداء ،

ويسكنهم فسيح جناته , وأنْ يلهَِم أهلَهم وذويهم جميل الصبرَ والسلوان.



( وال )