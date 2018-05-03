وزارة التعليم تنعى ضحايا تفجير مقر
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
الخميس ، 03- 05- 2018 - 09:57:00
طرابلس 03 مايو 2018 ( وال )- نعى وزير التعليم الدكتور "عثمان عبد
الجليل " بمزيد من الاسئ والحزن ضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مقر
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.
وتقدم الوزير بأحر التعازي وأصدق المواساة لأهالي الضحايا الذين سقطوا في
هذه الجريمة النكراء , سائلاً اللهَ تعالى أن يحتسبهم عنده من الشهداء ،
ويسكنهم فسيح جناته , وأنْ يلهَِم أهلَهم وذويهم جميل الصبرَ والسلوان.
( وال )