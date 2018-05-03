السراج يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية على إثر الهجوم الإرهابي الغادر على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس .







طرابلس 03 مايو 2018 ( وال) - ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " اجتماعا طارئا مع عدد من القيادات الأمنية

والعسكرية ضم كلا من وزير الداخلية ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس

الرئاسي ورئيس جهاز المباحث العامة ومعاون رئيس جهاز البحث الجنائي ،

وذلك على إثر الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية

العليا للانتخابات بمدينة طرابلس بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا

للانتخابات . وخصص الاجتماع لمتابعة سير الأوضاع الأمنية بعد الهجوم

الأرهابي ، واستعراض كل الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن العام وتأمين

سلامة المواطنين .

وقدم المسئولون الأمنيون ، كل حسب اختصاصه، تقارير عن

الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، وآليات التنسيق بين المراكز

والقيادات على مختلف المستويات ، وتأمين كل المرافق الحيوية .

( وال )