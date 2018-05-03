السراج يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية على إثر
الهجوم الإرهابي الغادر على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
بطرابلس .
الخميس ، 03- 05- 2018 - 09:51:00
طرابلس 03 مايو 2018 ( وال) - ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني " فائز السراج " اجتماعا طارئا مع عدد من القيادات الأمنية
والعسكرية ضم كلا من وزير الداخلية ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس
الرئاسي ورئيس جهاز المباحث العامة ومعاون رئيس جهاز البحث الجنائي ،
وذلك على إثر الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية
العليا للانتخابات بمدينة طرابلس بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا
للانتخابات . وخصص الاجتماع لمتابعة سير الأوضاع الأمنية بعد الهجوم
الأرهابي ، واستعراض كل الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن العام وتأمين
سلامة المواطنين .
وقدم المسئولون الأمنيون ، كل حسب اختصاصه، تقارير عن
الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، وآليات التنسيق بين المراكز
والقيادات على مختلف المستويات ، وتأمين كل المرافق الحيوية .
( وال )