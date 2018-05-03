رئيس جنوب السودان يعين قائدا جديدا للجيش.الخميس ، 03-05-2018 - 09:54:00



جوبا 3 مايو 2018 (وال) - عين رئيس جنوب السودان "سلفا كير" اليوم
الخميس الجنرال "جابرييل جوك رياك" قائدا جديدا للجيش ، عقب وفاة قائد
الجيش السابق "جيمس أجونجو" في القاهرة الشهر الماضي .
ونقل تلفزيون جنوب السودان عن بيان لـ " سلفا كير" قوله "بموجب هذا
الموسوم الجمهوري قررنا تعيين الجنرال جابرييل جوك رياك قائدا لقوات
الدفاع بالجيش الشعبي لتحرير السودان".
وكان "رياك" نائبا لقائد الجيش لشؤون العمليات وشغل منصب القائم
بأعمال قائد الجيش.

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