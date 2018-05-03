الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ : 14 مواطناً ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .





طرابلس 03 مايو 2018 ( وال) - أعلن الناطق الرسمي لجهاز الإسعاف

والطوارئ " أسامة علي"، عن استشهاد " 14 " مواطنا، جراء الهجوم الإرهابي

الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح

الأربعاء بطرابلس، كإحصائية مبدئية تشمل موظفي المفوضية، وعدد من رجال

الأمن الذي سقطوا أثناء الاشتباكات مع الإرهابيين.

وأكد الناطق وجود حالات أخرى في غرف العمليات والملاحظة بعدد من مستشفيات

طرابلس ومصحات القطاع الخاص.

وأضاف " أسامة " ،أن عدد الجرحى حوالي عشرين مواطنا منهم، رجال أمن وسائق

سيارة إسعاف أصيب أثناء تأديته لواجبه في إسعاف الحالات المصابة.

وأشاد في السياق نفسه ، بالجهود التي بذلها رجال الأمن خلال الاشتباك ،

وبدور فرق الإسعاف التابعة للجهاز في إنقاذ الحالات المصابة والتعامل مع

جثامين الضحايا.

( وال )