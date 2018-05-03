أبوالغيط يدين الهجوم الإرهابى على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس .



القاهرة 3 مايو 2018 ( وال) - دان الأمين العام لجامعة الدول العربية "

أحمد أبو الغيط " الهجوم الإرهابى الذى استهدف مقر المفوضية الوطنية

العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.

وقدم " ابوالغيط "خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم

الارهابي الخسيس ، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



واكد المتحدث الرسمى باسم الأمين العام " محمود عفيفى"، أن هذا الاعتداء

الإرهابى لن يثنى الشعب الليبى عن استكمال مسيرته نحو تحقيق المصالحة

الوطنية وبناء مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية

التى يتطلع إليها ، مجدداً فى هذا الصدد التزام الجامعة العربية بمرافقة

الأشقاء الليبيين فى هذه المسيرة والوقوف مع الدولة الليبية فى كل ما

تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخطر الذى تمثله على أمن

واستقرار البلاد.

وكان مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس تعرض أمس

الاربعاء لهجوم ارهابي اسفر عن استشهاد (14) من موظفي المفوضية ومن رجال

الأمن وإصابة آخرين .

...(وال) ...