بدء المحادثات التجارية الأمريكية الصينية وسط أجواء من الحذر.





بكين 3 مايو2018 (وال) - بدأ وفد أمريكي رفيع محادثات، اليوم الخميس، في

بكين، "لنزع فتيل الحرب" التجارية مع الصين، وسط أجواء من الحذر الشديد.

ونقلاعن وكالة الانباء الفرنسية"، حذر الجانبان من أن التوصل الى اتفاق

نهائي فوري بين البلدين لا يزال صعبا، مشيرة إلى أنه وبعد أشهر من

التنديد بالعجز التجاري الضخم ازاء الصين، واتهامها بممارسات "غير

نزيهة".

وتأتي الزيارة في وقت تواجه الصين تهديد رسوم جمركية جديدة، قد تفرض

اعتبارا من 22 مايو، وتطال حوالى 50 مليار دولار من المنتجات المصدرة إلى

الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات مع مسؤولين صينيين كبار، وتستمر حتى

الجمعة، بحسب ما أعلنت السفارة الأميركية في بكين.

ولم يبد الجانبان سوى تفاؤلا محدودا حول ما ستفضي اليه المحادثات.

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