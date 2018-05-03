وزير الخارجية الإيطالية يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس .





روما 03 مايو 2018 ( وال ) - دان وزير الخارجية الإيطالية " أنجيلينو

ألفانو " الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر اللجنة الوطنية العليا

للانتخابات بطرابلس .

وقال " ألفانو " نحن قريبون من عائلات المتضررين الذين نتوجه إليهم

بأعمق تعازينا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ، كما نكرر دعمنا القوي

للمؤسسات الليبية في هذه التجربة الصعبة ".

وأكد وزير الخارجية أنه لا يوجد مكان للإرهاب في ليبيا ويجب تحديد

المسؤولين في أقرب وقت ممكن وتقديمهم إلى العدالة .

ورأى أنه لا ينبغي لهذا العنف المروع أن يثني مواصلة جهود المصالحة

للنهوض بالعملية السياسية في البلاد ، وذلك في ضوء إجراء انتخابات حرة

وديمقراطية .

وكان مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس تعرض أمس

الاربعاء لهجوم ارهابي اسفر عن استشهاد (14) من موظفي المفوضية ومن رجال

الأمن وإصابة العشرات .

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