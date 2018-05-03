بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الهجوم الإرهابي على مقر
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
الخميس ، 03- 05- 2018 - 08:29:00
طرابلس 03 مايو 2018 ( وال )- أعربت بعثة الامم المتحدة للدعم في
ليبيا عن إدانة الهجوم الإرهابي الاّثم الذي تعرض له مقر المفوضية
الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس " .
وأكدت البعثة أنّ هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن
المضي قدما في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات .
وقدمت البعثة احر التعازي الى عائلات الشهداء الذين سقطوا أمس كما
تتمنى للجرحى الشفاء العاجل "، ودعت السلطات الليبية لملاحقة المجرمين
والاقتصاص منهم بأسرع وقت .
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