بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .الخميس ، 03-05-2018 - 08:29:00



طرابلس 03 مايو 2018 ( وال )- أعربت بعثة الامم المتحدة للدعم في
ليبيا عن إدانة الهجوم الإرهابي الاّثم الذي تعرض له مقر المفوضية
الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس " .
وأكدت البعثة أنّ هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن
المضي قدما في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات .
وقدمت البعثة احر التعازي الى عائلات الشهداء الذين سقطوا أمس كما
تتمنى للجرحى الشفاء العاجل "، ودعت السلطات الليبية لملاحقة المجرمين
والاقتصاص منهم بأسرع وقت .
...(وال)...

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