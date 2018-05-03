بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .





طرابلس 03 مايو 2018 ( وال )- أعربت بعثة الامم المتحدة للدعم في

ليبيا عن إدانة الهجوم الإرهابي الاّثم الذي تعرض له مقر المفوضية

الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس " .

وأكدت البعثة أنّ هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن

المضي قدما في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات .

وقدمت البعثة احر التعازي الى عائلات الشهداء الذين سقطوا أمس كما

تتمنى للجرحى الشفاء العاجل "، ودعت السلطات الليبية لملاحقة المجرمين

والاقتصاص منهم بأسرع وقت .

...(وال)...