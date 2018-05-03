مقتل تسعة عسكريين أميركيين في تحطم طائرة شحن بولاية جورجيا.





واشنطن 3 مايو 2018 (وال) - أعلن الحرس الوطني الاميركي أن طائرة شحن

عسكرية على متنها تسعة من عناصره تحطمت في ولاية جورجيا الامريكية أمس

الاربعاء اثناء قيامها بآخر رحلة لها قبل احالتها الى التقاعد بعد 50 سنة

من الطيران.

وقال "بول داهلين" المتحدث باسم الحرس الوطني في بورتوريكو "نؤكد ان

الطائرة كان على متنها تسعة أشخاص هم طاقم من خمسة افراد واربعة ركاب"،

مشيرا الى انهم جميعا عناصر في الحرس الوطني لبورتوريكو.

وعرضت العديد من قنوات التلفزة الاميركية مشاهد للطائرة تحترق.

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