وزير الخزانة الأمريكي يصل الصين لإجراء محادثات تجارية.





بكين3 مايو 2018 (وال ) - وصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى

بكين اليوم الخميس لإجراء محادثات تجارية مهمة.

ومن المتوقع أن تغطي المناقشات التي يقودها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن

منوتشين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي عددا كبيرا من الشكاوى

الأمريكية بشأن الممارسات التجارية الصينية.

وقالت السفارة الأمريكية في بكين إن الوفد يعتزم مغادرة الصين مساء

الجمعة. وأضافت أن الوفد الأمريكي سيجتمع مع المسؤولين الصينيين على مدى

اليومين كما سيجتمع مع السفير الأمريكي تيري .

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