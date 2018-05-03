قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين على الأقل من القدس المحتلة .





القدس المجتلة 3-مايو-2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

اليوم الخميس، 6 مواطنين على الأقل، من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين

الجامعيين أسامة أحمد، وخليل كنعان، بعد دهم سكنهما في حي الصوانة.

كما اعتقلت تلك القوات الشابين خليل كنعان، وأسامة سيد أحمد من السواحرة

جنوب شرق القدس، ومحمد جمال أبو عيد من بلدة بدّو شمال غرب المدينة.

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