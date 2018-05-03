قوات الاحتلال تغلق طريقا زراعية جنوب بيت لحم.





بيت لحم 3 مايو 2018 (وال ) - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الخميس، طريقا زراعية في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر احمد صلاح

لـوكالة"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيسة الموصلة الى قرية

شوشحلة جنوب بلدة الخضر، بالصخور دون سبب يذكر، مشيرا إلى أن عددا من

المركبات والمزارعين محاصرين لا يستطيعون الخروج من القرية، وأراضيهم

الزراعية.

وأشار صلاح إلى أن هذا الاجراء سيحرم المزارعين من الوصول الى مئات

الدونمات الزراعية في مناطق ظهر الزياح، وعين القسيس، والهدف، في إطار

تفريغ القرية التي تم احياؤها مجددا، من خلال عودة المواطنين اليها،

وكذلك الاستيلاء على مساحات شاسعة لأطماع استيطانية.

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