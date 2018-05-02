المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يلتقي نظيره المصري وديا غدا الخميس.





طرابلس 02 مايو 2018 (وال)- يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم

مساء غد الخميس بمعسكره التدريبي الخارجي بمصر، مباراته الودية الثانية

أمام نظيره المصري، على أرضية ملعب بورسعيد الساعة الثالثة مساء.

وتعادل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مع نظيره المصري بدون

أهداف في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي بملعب

بورسعيد.

ويجري منتخبنا الوطني للشباب هاتين المباراتين ضمن استعداداته

لمواجهة نظيره البوركيني ذهابا في الـ12 من مايو الجاري بملعب 4 أغسطس

بواغادوغو، ضمن الدور الثاني وقبل الأخير للتصفيات المؤهلة لنهائيات

بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2019 بالنيجر.

ويواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته بمعسكره الخارجي الذي

يقيمه حاليا بمصر، بمشاركة 23 لاعبا تحت إشراف المدرب الوطني "عياد

القاضي" ومدرب الحراس "الطاهر سعد" قبل السفر إلى واغادوغو. ...(وال) ...