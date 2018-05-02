تأجيل مباراة الأهلي طرابلس والمحلة في ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 02 مايو 2018 (وال)- أجلت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد

العام لكرة القدم مباراة فريقي الأهلي طرابلس والمحلة، والتي كانت مقررة

مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ليبيا

لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018 .

وحددت اللجنة يوم السبت القادم الـ 5 من مايو الجاري موعدا لإقامة

المباراة بين الفريقين بملعب طرابلس الدولي، على تمام الساعة الخامسة

مساء.

وكانت مديرية أمن طرابلس قد وجهت خطابا إلى رئيس هيئة الشباب

الرياضة اليوم الأربعاء بشأن تعليق كافة المناشط الرياضية داخل العاصمة

طرابلس لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب التفجير الإرهابي الذي طال المفوضية

العليا للانتخابات.



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