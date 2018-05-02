السبت القادم .

. انطلاق الدورة التدريبية في كرة القدم للحصول على

الرخصة D.



طرابلس 02 مايو 2018 (وال)- تنطلق يوم السبت القادم بطرابلس الدورة

التدريبية للحصول على الرخصة D، التي تنظمها الإدارة الفنية للاتحاد

العام لكرة القدم بإشراف الاتحاد الفرعي بطرابلس.

ويشارك في هذه الدورة عدد من المتدربين الذين كانوا قد تقدموا

بطلباتهم للدخول في هذه الدورة، تحت إشراف عدد من الأساتذة المحاضرين من

بينهم " فرحات سالم " و" محمد العائب" و" محمد الشارف "، مع بعض

الأخصائيين في علم النفس والطب الرياضي.

وتأتي هذه الدورة ضمن نشاطات الإدارة الفنية للاتحاد العام لكرة

القدم وبرامجها المعتمدة خلال الموسم الحالي، بهدف تأهيل عدد من المدربين

الشباب والراغبين في الدخول لمجال التدريب في لعبة كرة القدم، والارتقاء

بمستوياتهم وتمكين الكوادر الوطنية لنيل الرخص والشهادات المعتمدة.

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