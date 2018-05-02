عضو مجلس النواب عن مدينة غريان "صلاح زوبيك" يدين الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات.





طرابلس 2 مايو 2018 (وال)- أدان عضو مجلس النواب عن مدينة غريان "صلاح

زوبيك" الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم مقر المفوضية العليا

للانتخابات بطرابلس والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء.

وقال "زوبيك" في بيان له، تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه، "باسم

أهالي مدينة غريان وأعضاء مجلس النواب عن المدينة، ندين بأشد العبارات

هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات، ونؤكد أننا

عاقدون العزم على دعم دولة القانون والمؤسسات، وأننا نقف في خندق واحد مع

كل الشرفاء والوطنيين في المعركة ضد الإرهاب والقضاء على كل مظاهر العنف

والترويع التي تستهدف مدننا الآمنة".

وأضاف زوبيك "وإذ نترحم على شهداء الواجب الذين انتقلت أرواحهم إلى

الرفيق الأعلى، فإننا نتقدم بالتعزية إلى عائلاتهم وذويهم، ونتمنى الشفاء

العاجل للجرحى والمصابين، وندعو كل الأجسام السياسية إلى التكاتف وإعلاء

مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار".

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