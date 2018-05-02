رئيس المجلس الرئاسي يتفقد موقع الهجوم الارهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات .

طرابلس 2 مايو 2018 (وال)- تفقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج ظهر اليوم الأربعاء موقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس حيث التقى بعدد من مسؤولي المفوضية والقيادات الأمنية بموقع الحادث.

واطلع خلال زيارته التفقدية على حجم الأضرار التي خلفها الاعتداء، مشيداً بالدور البطولي للأجهزة الأمنية التي ادى تصديها للإرهابيين وتدخلها الشجاع إلى الحد من الخسائر وانقاذ العديد من الأرواح.

وأكد السيد الرئيس أن أجهزة وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها للوقوف على أبعاد الحادث الأرهابي وملابساته وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه وسرعة ضبطهم، وأضاف قائلا إن الإرهاب يسعي إلى عرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا وضرب استقرار البلاد والنيل من عزيمة الشعب الليبي واصراره على استكمال مسيرة الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة.

وجدد تأكيده من أن مثل هذه الأعمال لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة الطريق، كما توجه السيد الرئيس بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث الإرهابي داعياً الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يعجل بشفاء المصابين.