المجلس الاعلى للدولة يدين الهجوم الارهابي على مفوضية الانتخابات .

طرابلس 2 مايو 2018 (وال)- ادان المجلس الأعلى للدولة، بأشد العبارات العمل الإرهابي الإجرامي المنافي للقيم التي يؤمن بها مجتمعنا الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء.

ودعا المجلس الأعلى في بيان اصدره اليوم مجلس النواب الى توافق وطني سريع للمضي قدما نحو إنجاز الاستحقاقات الدستورية وإنهاء المرحلة الانتقالية وتوحيد كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الأمنية.



ونعى المجلس الأعلى، شهداء الواجب الذين قضوا نحبهم نتيجة هذا العمل الإرهابي متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.



(وال)