سلامة:الهجوم على مفوضية الانتخابات هو عدوان مباشر على الشعب الليبي .

طرابلس 2 مايو 2018 (وال)- ادان المبعوث الأممي الخاص الى ليبيا، غسان سلامة التفجير الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس اليوم الاربعاء .



وقال سلامة" إن هذا الاعتداء الجبان الذي تعرض له هذا الصرح الديمقراطي اليوم، هو عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ببناء دولة مدنية عادلة، وعلى أمله بإيجاد مخارج تنهي المراحل الانتقالية وترسي بالطمأنينة والاستقرار على المشهد الليبي".



سلامة اكد أنه تواصل مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وقدم له واجب العزاء في ضحايا الهجوم، وعلى مواصلة دعم الأمم المتحدة للمفوضية وللعملية الانتخابية في ليبيا.



(وال)