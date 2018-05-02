سلامة:الهجوم على مفوضية الانتخابات هو عدوان مباشر على الشعب الليبي .الأربعاء ، 02-05-2018 - 18:24:00

طرابلس 2 مايو 2018 (وال)- ادان المبعوث الأممي الخاص الى ليبيا، غسان سلامة التفجير الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس اليوم الاربعاء .

وقال سلامة" إن هذا الاعتداء الجبان الذي تعرض له هذا الصرح الديمقراطي اليوم، هو عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ببناء دولة مدنية عادلة، وعلى أمله بإيجاد مخارج تنهي المراحل الانتقالية وترسي بالطمأنينة والاستقرار على المشهد الليبي".

سلامة اكد أنه تواصل مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وقدم له واجب العزاء في ضحايا الهجوم، وعلى مواصلة دعم الأمم المتحدة للمفوضية وللعملية الانتخابية في ليبيا.

(وال)

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا