بعثة الامم المتحدة في ليبيا تدين الهجوم الارهابي على مقر مفوضية الانتخابات.الأربعاء ، 02-05-2018 - 18:22:00


طرابلس 02 مايو 2018 (وال) - ادانت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الإرهابي الاّثم الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.
وتقدمت البعثة الاممية في بيان لها بأحر التعازي الى عائلات الشهداء الذين سقطوا اليوم ، متمنية للجرحى الشفاء العاجل.
وأكدت البعثة ان هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن المضي قدما في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات.
ودعت البعثة في بيانها السلطات الليبية لملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم بأسرع وقت.
..(وال)..

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