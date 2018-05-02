ايطاليا تدين الهجوم الارهابي على مقر مفوضية الانتخابات .

طرابلس 2 مايو 2018 (وال) -ادانت إيطاليا الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم الأربعاء، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.





وقال وزير الخارجية الايطالي انجلينو الفانو نحن مع أسر المتضررين الذين نتوجه إليهم بأعمق تعازينا. نتمنى الشفاء العاجل للمصابين .



وأضاف: نؤكد دعمنا القوي للمؤسسات الليبية في هذا الاختبار الصعب. لا يوجد مكان للإرهاب في ليبيا، ويجب تحديد المسؤولين في أقرب وقت ممكن وتقديمهم إلى العدالة .



وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن هذا العمل الرهيب من العنف لا ينبغي أن يحوْل دون مواصلة جهود المصالحة لدفع العملية السياسية في البلاد، وصولاً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة .

(وال)



