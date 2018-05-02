مجلس النواب يدن الهجوم الارهابي على مقر مفوضية الانتخابات .

طبرق 2 مايو 2018 (وال) -دان مجلس النواب، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم وراح ضحيته 14 شخصًا و8 جرحى .



وقال المجلس في بيان صادر عنه اليوم: «في الوقت الذي يُعلن فيه مجلس النواب استنكاره لهذا العمل الإرهابي الجبان، الذي طال حياة الأبرياء جراء انتشار فكر الإرهاب والتطرف، الذي يهدف إلى انتشار الفوضى والخراب والدمار وضرب حياة الأمنين، والحيلولة دون قيام دولة المؤسسات وعرقلة العملية الديمقراطية، فإنه يقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء للجرحى .

(وال)