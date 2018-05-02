مجلس النواب يدن الهجوم الارهابي على مقر مفوضية الانتخابات .الأربعاء ، 02-05-2018 - 17:47:00

طبرق 2 مايو 2018 (وال) -دان مجلس النواب، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم وراح ضحيته 14 شخصًا و8 جرحى .

وقال المجلس في بيان صادر عنه اليوم: «في الوقت الذي يُعلن فيه مجلس النواب استنكاره لهذا العمل الإرهابي الجبان، الذي طال حياة الأبرياء جراء انتشار فكر الإرهاب والتطرف، الذي يهدف إلى انتشار الفوضى والخراب والدمار وضرب حياة الأمنين، والحيلولة دون قيام دولة المؤسسات وعرقلة العملية الديمقراطية، فإنه يقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء للجرحى .
(وال)

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا