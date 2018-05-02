الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ تجاه تصاعد العنف في "كاشين" بميانمار .





جنيف 2 مايو 2018 (وال) - أعربت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء ، عن

قلقها البالغ تجاه تصاعد أعمال العنف في إقليم كاشين شمالي ميانمار،

مؤكدة مقتل 10 مدنيين على الأقل خلال هجمات الجيش الميانماري على

المنطقة.

وقالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، في بيان

مكتوب، إن المعلومات التي وصلتها تفيد بشن الجيش الميانماري هجوما جويا

استخدمت فيه مدفعيات وأسلحة ثقيلة، على مناطق المدنيين بـ "كاشين" قرب

الحدود مع الصين.

وأضافت المقررة أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا خلال تلك الهجمات وأصيب عدد

آخر، معربة عن قلقها البالغ تجاه تصاعد العنف في المنطقة.

وبحسب توقعات الأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 4 آلاف مدني غادروا

مناطقهم جراء الاشتباكات.